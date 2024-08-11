رابط منظومة الاغراض الشخصية حجز 4000 دولار fcms.cbl.gov.ly 2024 منصة المصرف الليبي المركزي

أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة مبتكرة تُمكّن المواطنين من حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي للاستخدام الشخصي عبر منصة إلكترونية. تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية وتنظيم تداولها، بالإضافة إلى الحد من نشاط السوق السوداء وتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي. ومع تزايد الطلب على العملة الصعبة، لاقت هذه الخدمة اهتماماً واسعاً من المواطنين الراغبين في الاستفادة منها. في هذا المقال، سنستعرض خطوات التسجيل والشروط اللازمة للحصول على المبلغ.

خطوات حجز 4000 دولار عبر المنصة

للاستفادة من خدمة حجز مبلغ 4000 دولار التي يوفرها مصرف ليبيا المركزي، يجب على المواطنين اتباع هذه الخطوات

أولاً، يجب زيارة البوابة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يجب اختيار “منظومة الأغراض الشخصية” وتحديد المبلغ المراد حجزه، مع التأكد من عدم تجاوزه 4000 دولار.

بعدها، يجب مراجعة البيانات بدقة ورفع الوثائق المطلوبة

وأخيراً، يتم النقر على “إرسال الطلب” لإتمام العملية.

شروط التسجيل في المنظومة

وضع مصرف ليبيا المركزي عدة شروط لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة بطريقة صحيحة وفعالة يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، ويمتلك حساباً بنكياً فعالاً، ويقيم بشكل دائم داخل ليبيا. كما يشترط أن تتطابق بيانات الحساب البنكي مع بيانات المتقدم المسجلة على المنصة، وأن لا يتجاوز المبلغ المحجوز 4000 دولار. علاوة على ذلك، يجب على المتقدم الموافقة على كافة الأحكام والشروط التي يحددها المصرف.

المستندات المطلوبة لإتمام الحجز

لإتمام عملية حجز 4000 دولار عبر المنصة، يحتاج المواطن إلى توفير بعض المستندات الضرورية.