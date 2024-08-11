سليهم بأغاني أمونة .. نزل فورا تردد قناة ماجد 2024 لمتابعة أقوى البرامج الممتعة والأناشيد

تخصصت قناة ماجد في تقديم محتوى طفولي يمنح الأطفال المهارات والمعارف التي تتناسب مع أعمارهم من خلال البرامج الكرتونية والأغاني والأناشيد فضلًا عن أن القناة تحرص على الاستعانة بطاقم من الخبراء الذين جعلوها رائدة في هذا المجال المميز، وجدير بالذكر أن القناة تحرص على إرضاء المشاهد الصغير في مختلف دول الوطن العربي، وذلك من خلال المحتوى الذي توفره بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التي تمكنت بها من جذب الكثير من المشاهدين حيث تتنوع في محتواها على مدار اليوم، أيضًا تحرص على إزالة أي أخطاء وذلك من خلال تحديث التردد بشكل دوري حتى يتم مشاهدة البرنامج بجودة عالية في الصوت والصورة.

ترددات قناة ماجد 2024

يتم تثبيت قناة ماجد بسهولة لأن الأمر لا يتطلب الاستعانة بمتخصص حيث تتمثل الخطوات في الدخول إلى قائمة الإعدادات والقيام بعدة خطوات بسيطة تنتهي بحفظ التغييرات، وذلك حتى تتمكن من تثبيت القناة على جهازك لمتابعتها في أي وقت بجودة عالية في الصوت والصورة ونقاء غير مسبوق ثم اضافة بيانات التردد التالي:

تردد القمر الصناعي نايل سات

حتى يتمكن المستخدم من استقطاب القناة على النايل سات ينبغي إضافة القيم التالية:

التردد: 11411.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة:Hd.

تردد القمر الصناعي عرب سات

بالنسبة لمن يستخدم العرب سات من دول الخليج العربي بإمكانهم استقبال القناة على التردد التالي:

التردد: 11804.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط الرسيفر على قناة ماجد

يتم تنزيل قناة ماجد على الرسيفر بسهولة لتصبح ضمن قائمة التلفزيون المفضلة لديكم ويتم تنفيذ الخطوات من خلال الآتي: