كونامي تعلن عن الحدث الذي ينتظره الملايين .. موعد نزول بيس 2024

نالت لعبة اي فوتبول شهرة واسعة بين العديد من مستخدمي الألعاب الإلكترونية ومحبي كرة القدم بالخصوص حيث يفضل استخدام هذه اللعبة الكثيرين من الأفراد في مختلف أنحاء العالم، حيث تساعدهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذهنية بالإضافة إلى الإثارة والتشويق التي توفرها اللعبة لجميع المستخدمين فضلا عن كونهم يعيشون في تجربة واقعية خلال لعب الكرة القدم، وجدير بالذكر أن هناك بعض الأنباء حول إصدار نسخة حديثة من اللعبة وهي بيس 25 وقد اقترب موعد إطلاقها للمستخدمين وهذا قد أثار التساؤل حول الموعد المقرر فيه نزول اللعبة.

موعد نزول بيس 2025 أي فوتبول

أصدرت الشركة المطورة للعبة أي فوتبول بيس 2024 كونامي في شهر سبتمبر من العام الماضي أنه من المتوقع موعد نزول بيس 2025 في سبتمبر المقبل، وعلى الأرجح في أول أسبوع من الشهر وهذا يعتبر موعد شبه رسمي حيث تم التأكيد منه بنسبة 90%، وجدير بالذكر أن الشركة قد أطلقت التحديث الجديد للعبة أي فوتبول الموسم الثامن يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس الجاري ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير حتى يتم إصدار الموسم الجديد من لعبة بيس 2025.

إضافات جديدة للعبة بيس 2025

أكدت الشركة المطورة أن لعبة اي فوتبول بيس 2025 ستضم مجموعة من الإضافات والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:

ستعمل الشركة على إلغاء باقات الشو تايم واستبدالها ببطاقات البيج تايم.

أيضا سيتم إضافة مجموعة جديدة من اللاعبين.

ستوفر خطة اللعبة بعد التغييرات الجديدة.

سيتم تحديث واجهة اللعبة.

أيضا سيتم إضافة مجموعة من الهدايا التي يمكن لجميع اللاعبين للحصول عليها بسهولة.

تحميل الاصدار الثامن للعبة إي فوتبول بيس 2024

يمكن تحميل اللعبة بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في النقاط التالية: