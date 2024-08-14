دليل شامل ومفصل خطوة بخطوة: استكشف عالم المدفوعات الرقمية السريع مع إنستا باي

تطبيق انستا باي من أكثر التطبيقات الإلكترونية التي شهدت إقبالًا متزايدًا في الآونة الأخيرة وذلك من أجل التسجيل فيه والتعرف على حدود السحب والخطوات التي يتمكن من خلالها المستخدم من تحويل الأموال عن طريق التطبيق حيث يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل ربط الحسابات البنكية وأيضًا تحويل الأموال بسهولة ودون مشقة أو عناء وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال تقريرنا.

كيفية التسجيل في انستا باي 2024

يمكن التسجيل في انستا باي بسهولة من خلال التوجه إلى متجر التطبيقات وتحميل التطبيق ثم اتباع الآتي:

إضافة الرقم القومي المسجل في البنك.

يتم إنشاء حساب جديد للتطبيق ثم اضافة الحساب البنكي له.

بعد ذلك يتم تحديد الدفع اللحظي IPA.

أخيرًا إنشاء كلمة سر تخص الحساب PIN PIN.

خطوات تحويل الأموال عبر إنيستا باي

يتم تحويل الأموال من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تأتي على نحو التالي:

افتح التطبيق ثم انتقل إلى خيار إرسال النقود.

بعد ذلك حدد على خيار تحويل حساب بنكي.

عليك إضافة جميع البيانات الخاصة بالبنك الذي ترغب في التحويل إليه من بينها(اسم البنك، واسم صاحب الحساب، ورقم الحساب، ومبلغ التحويل).

انقر بعد ذلك على خيار التالي ثم راجع بياناتك جيدًا.

أضف بعدها الرقم السري PIN PIN.

أخيرًا اضغط على زر إدخال حتى يظهر لك اشعار أنه تم تحويل المبلغ بنجاح.

خدمات إنييستا باي 2024

تتعدد الخدمات التي يقدمها حساب انستا باي ومن بينها الآتي:

يمكن ربط جميع الحسابات البنكية في نفس التطبيق.

أيضًا يتم إجراء تحويلات الأموال على مدار الساعة فورًا من خلال الهاتف.

كما يتم استخدام التطبيق في تحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية أو حساب بنكي أو بطاقة الكترونية.

حدود السحب عبر إنيستا باي

يعتبر الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه والحد الأقصى اليومي لسحب الرصيد 120 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى الشهري في سحب الرصيد 100 ألف جنيه.

شروط التسجيل في تطبيق انستا باي

توجد بعض الشروط التي ينبغي تحققها حتى تتمكن من التسجيل في انستا باي، جاءت على النحو التالي: