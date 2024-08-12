ايه هي الشروط..حجز شقق مشروع داره الجديد في مصر سوبر لوكس ع المفتاح للعرسان فرصة مش هتتعوض

حجز شقق مشروع داره أصبح من أكثر وأبرز المواضيع بحثًا بالوقت الحالي من قبل المواطنين، حيث أنهم يرغبون بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الشقق بعد الكشف عن الجميع الشروط اللازمة للحصول عليها، فهي تتواجد بحوالي 8 محافظات بالجمهورية وبنظام التقسيط المريح، ما يجعلها حلمًا للكثير من الشباب المقبل على الزواج والذي يرغب بشقة بنظام التقسيط وتكون جيدة ومناسبة له، لذا تابعنا هنا حتى تعرف تفاصيل هذه الشقق وكيفية حجزها.

حجز شقق مشروع داره

يمكن للمواطنين حجز شقق مشروع داره من خلال الاتصال بالخط الساخن للمشروع 15444 سواء للحجز أو من أجل الاستعلام عن جميع ما يتعلق بهذا المشروع مثل التسهيلات وأنظمة السداد، ويتم حجز الشقق من خلال إيداع أو تحويل مقدمات التعاقد في الحسابات الخاصة بصندوق التنمية الحضرية في الفروع الخاصة ببنك القاهرة دون أي مصاريف أو دون طلب مبالغ نقدية من قبل أي وسطاء او جهة تحت أي مسمى وبأي شكل في مقابل أداء خدمة المعاينات أو حجز الوحدات.

شروط حجز شقق مشروع داره

ليس هناك أي قيود أو شروط لحجز شقق مشروع داره، ويستطيع الحاصلين على شقق الإسكان الحصول على هذه الشقق كذلك والتي تتراوح أسعارها بين 760 ألف إلى 4 مليون و640000 جنيه، ويتمثل نظام السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة المقدم عليها للحجز، ويتم تقسيط سعرها المتبقي على 5 أعوام وبدون فوائد، وإلى الآن لم يعلن عن الموعد الجديد التي سيتم به فتح الحجز للمرحلة الثانية من شقق داره.

أسعار شقق مشروع داره

يتراوح سعر شقق مشروع داره كما ذكرنا بين 760 ألف إلى 4 مليون و 640000 جنيه وذلك حسب المنطقة التي تتواجد بها الشقة على النحو التالي:

يقدر سعر شقق مشروع داره بمدينة النصر بمبلغ 4 مليون و 6400000 جنيه.

يقدر سعر شقق مشروع داره بمنطقة المعصرة بمبلغ 1.3 مليون جنيه.

يقدر سعر شقق مشروع داره بمنطقة الخيالة بمبلغ 760 ألف جنيه.

مميزات شقق مشروع داره

فيما يلي نوضح لك مميزات حصولك على شقق مشروع داره على النحو التالي: