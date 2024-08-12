منها عدم المشاركة في الموسم القادم”..غرامات النادي الأهلي بسبب الانسحاب من الكأس 2024 حسب لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكورة

غرامات النادي الأهلي بسبب الانسحاب من الكأس سنعرفك عليها لتعرف ما ينتظر النادي الأهلي من غرامات وعقوبات بعد انسحابه، فقد جاء انسحابه هذا وألا يستكمل بطولة كأس القدم بعد أن وصل لدور ثمن النهائي، فقد كان من المقرر له أن يعلب أمام فاركو بذلك الدور، ولذا فإن إدارة النادي الأهلي تنتظر عقوبات قاسية يمكن أن تصل لغرامة مالية ضخمة وغيرها من العقوبات التي تنتظر النادي، لذا وإذا كنت ترغب بمعرفة هذه العقوبات تابع قراءة السطور القادمة لتعرف أيضًا السبب بانسحاب النادي الأهلي من الكأس.

غرامات النادي الأهلي بسبب الانسحاب من الكأس

وفقًا للائحة الخاصة بالانسحاب من بطولة كأس مصر فإن من المتوقع توقيع عقوبات مالية ضخمة من قبل اتحاد الكرة على النادي الأهلي، وفيما يلي نوضح لك هذه العقوبات كالتالي:

عدم المشاركة بالنسخة القادمة من كأس مصر الموسم 2024-2025.

عقوبة مالية بمبلغ مليون جنيه على الأقل؛ حيث سيتم دفع مبلغ 50000 جنيه قيمة رسوم المشاركة بالبطولة، بالإضافة لغرامة بمبلغ 20 ضعف مبلغ الرسوم، وستزداد قيمة المبلغ كذلك وفقًا للأضرار المالية التي تقدرها الشركة المالية نتيجةً لانسحاب الفريق.

سيرفع اسم النادي الأهلي من الجداول الخاصة بالمسابقة ويتم اعتباره خاسرًا في مواجهة فاركو بنتيجة 2-0 حسب المادة رقم 62 باللائحة.

أسباب انسحاب النادي الأهلي من الكأس

هناك بعض الأسباب التي أدت إلى انسحاب النادي الأهلي من بطولة كأس العالم وأدت على انتظاره لتوقيع العقوبات السابقة عليه، وفيما يلى نوضح هذه الأسباب كالتالي: