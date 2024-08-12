علشان ماتاخدش غرامة اعرف 👈شروط تركيب عداد كهرباء جديد من الشركة+كيفية طلب تركيب عداد بكارت

قامت وزارة الكهرباء بالتسهيل على المواطنين شروط تركيب عداد كهرباء جديد بشكل سريع وسهل من خلال تقديم الطلب عبر الرابط الخاص بالمنصة الموحدة للكهرباء حيث يمكن للمواطنين الحصول على حوالي 25 خدمة إلكترونية بسرعة وهم في منازلهم أو أماكن عملهم دون الحاجة للانتظار الطويل في الطوابير أمام شركة الكهرباء أو فروعها في مختلف المحافظات للحصول على الخدمات المطلوبة.

شروط تركيب عداد كهرباء جديد

لإتمام اجراءات تركيب عداد كهرباء أو تغيير العداد أو الاستفسار عن قيمة الفواتير الشهرية وطرق دفعها إلكترونيًا دون الحاجة لانتظار المحصل التابع للشركة، أو القلق من الانتقال إلى شريحة أعلى أو دفع غرامات بسبب تراكم الفواتير يمكن الحصول على جميع هذه الخدمات من خلال المنصة الموحدة لكهرباء مصر.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء

حددت وزارة الكهرباء الوثائق والمستندات اللازمة لتركيب عداد كهرباء سواء كان للمنشآت التجارية أو الصناعية أو الوحدات السكنية أو العقارات الكاملة، وذلك من خلال توفير المستندات التالية:

نسخة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من ملكية السكن أو الممتلكات أو الوحدة التجارية.

صورة من مقايسات العداد.

موافقة من الحي أن هذه الوحدة قانونية.

تقديم الإقرار الضريبي في حال كانت الوحدة تجارية.

صورة إيصال المياه أو أحد المرافق.

كيفية تركيب عداد كهرباء كارت

ولكى يتم تركيب عداد كهرباء كارت لابد من اتباع بعض الخطوات وهى كالتالى: