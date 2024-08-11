رابط الاستعلام عن الأهلية من خلال موقع الضمان المطور عبر hrsd.gov.sa

تسعى الحكومة السعودية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى مساعدة، ويُعد برنامج رواتب الضمان الاجتماعي لعام 1446 من أبرز هذه الجهود. يُقدم هذا البرنامج دخلاً شهريًا للمستحقين، في إطار السعي نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. ومع اقتراب موعد صرف الرواتب، يتساءل العديد من المستفيدين عن آليات صرف الضمان الاجتماعي وكيفية معرفة المبلغ المستحق.

رواتب الضمان الاجتماعي

يُحدد سلم رواتب نظام الضمان الاجتماعي للأفراد المستفيدين بناءً على معايير واضحة، وقد تم تعديل هذا السلم ليواكب احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. تسعى وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية من خلال هذا البرنامج إلى سد احتياجات المواطنين الأقل دخلاً، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي. كما يمكن للأفراد التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم عبر خطوات إلكترونية بسيطة. يبدأ ذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور، وتسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية، ثم تحديد خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

كيفية التحقق من الأهلية وتحديد الدعم المستحق

للتحقق من أهلية الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي،

يمكن للمستفيدين اتباع خطوات إلكترونية عبر الموقع الرسمي بعد تسجيل الدخول، يجب على المستفيد اختيار خدمة “طلب الأهلية” وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة. من ثم يمكنه النقر على زر “طلب” لاستعراض تفاصيل الأهلية. وللراغبين في معرفة مبلغ الدعم المستحق، يمكن استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المتاحة على الموقع، والتي تتيح حساب المبالغ المستحقة بناءً على الراتب الشهري وعدد أفراد الأسرة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لتقديم طلب الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط يجب توفرها في المتقدم.