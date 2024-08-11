اليكـــم رابــط التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق عبر هيئة الحج والعمره بوابة ارو .. احصل على فرصة حج مجاني

يبحث عن معرفة طريقة التسجيل في قرعة الحج عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة والذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة مهمة جدا من فرائض الإسلام وركن أساسي من أركانه وهي فريضة الحج، ولقد قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بفتح باب التسجيل في قرعة الحج للعام القادم 2025، وهو ما نوضح التفاصيل الخاصة به من خلال السطور التالية.

التسجيل في قرعة الحج

من جانبها قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بفتح باب التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 أمام جميع المواطنين، حيث يتم ذلك إلكترونيا من خلال عدة خطوات يعد ن أهمها ما يلي:

يتم التوجه إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة وذلك على الإنترنت.

يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على استمارة التسجيل في قرعة الحج 2025.

يجب على المواطن أن يقوم بتعبئة الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة، كما يجب التأكد من كونها بيانات صحيحة وفي أماكنها المحددة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

بعدها يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

عليك الانتظار بعد ذلك حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.

شروط التسجيل في قرعة الحج

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في التسجيل في قرعة الحج، وتتمثل أهم تلك الشروط في التالي: