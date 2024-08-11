“نزلها دلوقتي”.. تردد قناة كراميش 2024 Karameesh TV الجديد على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة

بدأ بث قناة كراميش لأول مرة في الوطن العربي عام 2009، ومنذ ذلك الحين، ورغم مرور 15 عامًا على انطلاقها، تظل القناة واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء؛ يعود السبب في هذا النجاح المستمر إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعزيز مكانة القناة، من أبرز هذه العوامل أنها توفر قناة كراميش محتوى آمناً يمكن ترك الطفل أمامه بثقة، حيث تحرص القناة على تقديم برامج تتماشى مع معتقدات وتقاليد الوطن العربي، وتلتزم بمفاهيمه العامة.

تردد قناة كراميش 2024 Karamesh TV الجديد

تجمع القناة بين التعليمي والتسلية، مما يجعل المحتوى ممتعًا ومسليًا للأطفال، بالإضافة إلى كونه مفيدًا من الناحية التعليمية، هذه المزايا تجعل قناة كراميش خيارًا مفضلاً للعائلات، مما يساهم في استمرارية نجاحها وتأثيرها الإيجابي على جمهورها؛ تتوفر قناة كراميش على أكثر من قمر صناعي، مما يتيح للمشاهدين إمكانية البحث عن القناة وتثبيتها على أجهزة التلفاز باستخدام أي من الترددات التالية:

التردد الأول: على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅞

التشفير: قناة مجانية

جودة العرض: SD

التردد الثاني: على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز الريسيفر

لضبط تردد قناة كراميش على جهاز الريسيفر، يجب اتباع الخطوات التالية، مع العلم أن تفاصيل العملية قد تختلف قليلاً حسب نوع الجهاز المستخدم، إليك الخطوات الأساسية: