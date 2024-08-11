هنــا رابــط بوابة اور ur.gov.iq لـ التقديم على المعين المتفرغ بالعراق لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لهذه الشروط

يرغب عدد من المواطنين التقديم على المعين المتفرغ بالعراق حيث تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تحرص على توفير دعم إلى هذه الفئات بما يتناسب مع احتياجاتهم وتعد مهنة المعين المتفرغ هي عبارة عن شخص يقوم على رعاية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل مبلغ مالي يتقاضاه من الحكومة العراقية، وإليكم أهم التوضيحات حول هذا الأمر.

شروط التقديم على معين

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع عدة معايير يجب توافرها في كل من يرغب في التقديم على المعين المتفرغ بالعراق حيث تهدف هذه الشروط إلى تقديم الدعم إلى جميع الفئات المستحقة من أبناء الشعب العراقي، ويعد من أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط في الشخص المتقدم أن يكون عراقي من أصول عراقية.

كما يشترط أن يكون عمره يتراوح ما بين 15 حتى 55 عام.

من أهم الشروط هو كون المتقدم غير موظف في وظيفة حكومية أو متقاعد من الخدمة.

كما يشترط في الشخص المتقدم أن يكون خالي من أي أمراض مزمنة وأن يكون خالي أيضا من أي إعاقات ذهنية أو جسدية تعيق عملية راعايته للمعاق.

التقديم على المعين المتفرغ بالعراق

من جانبها قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن فتح باب التقديم على المعين المتفرغ بالعراق لكل الراغبين وهو ما يتم من خلال الخطوات التالية: