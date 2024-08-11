موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني Selahaddin Eyyubi وتردد القنوات الناقلة.. هل تم تحديد التوقيت؟

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني Selahaddin Eyyubi وتردد القنوات الناقلة.. هل تم تحديد التوقيت؟
موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” من أبرز وأهم الإنتاجات التلفزيونية التي يتم انتظارها حالياً، وذلك بفضل قوته وتأثيره الكبير على الجمهور. يُصنَّف المسلسل كواحد من أفضل الأعمال التاريخية التي عرضت في العقد الأخير، ويتميز بشعبية واسعة في كل من العالمين العربي والإسلامي؛ لذا حرص القائمون على المسلسل لعمل جزء ثاني بقصة تاريخية أخرى.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

تعيش جماهير الدراما التاريخية حالة من الترقب والانتظار الكبير لموعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني لمسلسل “صلاح الدين الأيوبي“؛ وعلى الرغم من عدم تحديد موعد محدد لبدء العرض حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيتم بثه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتطلع الجمهور بشغف لمتابعة أحداث هذا العمل الدرامي الضخم ومعرفة التطورات التي سيحملها الموسم الثاني، مما يضيف إلى حماسهم واهتمامهم بهذا المسلسل الرائع.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض المسلسل حصريًا على قناة TRT التركية، حيث يتم عرض حلقاته الجديدة أسبوعيًا، كما يعاد بث هذه الحلقات في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية، مما يتيح لجمهور أوسع فرصة متابعة هذا العمل التاريخي المميز، الذي ينتظر أن يكون طفرة تاريخية أخرى بجزءه الثاني في عالم الدراما التركية التاريخية.

و يمكن متابعة هذا المسلسل عبر قناة TRT التركية، بالإضافة إلى قناة الفجر الجزائرية التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، للحصول على إشارة قناة الفجر، يمكن ضبط جهاز الاستقبال باستخدام الترددات التالية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.
  • الاستقطاب: عمودي.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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