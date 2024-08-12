بأسهل الطرق.. تعرف على خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1446 وأهم الشروط 

بنك الراجحي هو أشهر بنك في المملكة العربية السعودية ويبحث العديد من المواطنين السعوديين عن خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1446، وذلك بسبب أنه أحد أهم البنوك المعروفة في المملكة والموثوقة التي تقدم عدد كبير من الخدمات الماليه المتنوعة، سواء القروض وتمويل المشروعات أو الحسابات الشخصية، ولكي تتمكن من فتح حساب في بنك الراجحي بنجاح هناك مجموعة من الخطوات التي عليك اتباعها بالإضافة إلى لزوم توافر بعض الشروط التي سوف نوضحها لك خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي 1446

إذا كنت تريد أن تقوم بفتح حساب جديد في مصرف الراجحي يمكنك عمل ذلك بكل سهولة من خلال اتباع سلسلة من الخطوات تتمثل فيما يلي:

أولا عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك بشكل صحيح.

وبعدها من خلال بوابة النفاذ الوطني تقوم بفتح استمارة تقديم جديده ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

وأخيرًا تقوم بتحديد نوع الحساب الذي ترغب فيه فتحه ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

شروط فتح حساب جديد في بنك الراجحي

لكي تقوم بفتح حساب جديد في بنك الراجحي فإن الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازمة لتستطيع فتح الحساب بكل نجاح وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم أكبر من 18 سنة.

يجب أن يكون المواطن لا يشغل أي منصب سياسي في المملكة.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة.

كما يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

وأن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم غير منتهية.

يتم فتح الحساب بما لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

بفتح حساب في بنك الراجحي، يمكنك الاستفادة من خدمات مصرفية متميزة تتناسب مع احتياجاتك المالية. باتباع الخطوات البسيطة التي قدمناها، وضمان استيفاء الشروط المطلوبة، سيكون لديك حساب مصرفي يتيح لك إجراء معاملاتك المالية بكل سهولة ويسر تذكر دائماً التحقق من جميع التفاصيل والإجراءات المحدثة عبر الموقع الرسمي للبنك لضمان تجربة مصرفية سلسة وفعالة إذا كنت تبحث عن خدمات مصرفية متطورة، فإن بنك الراجحي هو الخيار الأمثل لك.