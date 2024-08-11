رابط منصة مظلتي كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات الوجبة الاخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها عدد كبير من المتقدمين العراقيين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين ولكن حتى الآن لم يصدر قرار بإعلان النتيجة النهائية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن وضحت بأن منصة مظلتي الإلكترونية يمكن استخدامها في حالة ظهور النتيجة من قبل الوزارة لذلك إليكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية كما يلي:

في البداية قم بالانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية في العراق.

انقر على طلب الاستعلام.

يتم تحديد الوجبة السابعة عند ظهورها وتحديد المحافظة التي ترغب في البحث عنها.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل.

انقر على زر الاستعلام وستظهر لك النتيجة إذا تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

يمكن بعد ذلك في حالة ظهورها تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك ابحث عن أسماء المقبولين.

كافة شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية