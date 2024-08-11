“شوف موبايلك بسرعة”.. أجهزة لا تدعم تحديث واتساب الجديد 2024 WhatsApp احذر تكون منهم

تفاجأ العديد من المستخدمي لإطلاق تحديث واتساب 2024 الجديد، الذي قدم مزايا إضافية أعلنت عنها شركة “ميتا”، من أبرزها تحسين جودة الفيديوهات بدقة HD؛ ومع ذلك، فإن العديد من الأجهزة لا تدعم هذا التحديث الجديد، بسبب افتقارها لأنظمة التشغيل المطلوبة، مثل نظام تشغيل Android 5.0 أو الإصدارات الأحدث، مما يحرم أصحاب هذه الأجهزة من الاستفادة من المزايا الجديدة على هواتف الأندرويد.

أجهزة لا تدعم تحديث واتساب الجديد 2024 WhatsApp

تفتقر العديد من الهواتف إلى التحديث الجديد لتطبيق واتساب بسبب عدم توافقها مع أنظمة التشغيل المطلوبة؛ بالنسبة لهواتف الأندرويد، فإن التحديث لا يتوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5.0 أو الإصدارات الأقدم، أما بالنسبة لأجهزة iPhone، فإن التحديث لا يدعمه الأنظمة القديمة مثل iOS 12 أو الإصدارات الأقدم، حيث يتطلب الأنظمة الأحدث لتفادي المشاكل التقنية والثغرات الأمنية.

وأعلنت شركة “ميتا” أنها بصدد تقديم ميزة جديدة تتمثل في إنشاء نسخ لجميع الرسائل الصوتية التي يرسلها المستخدم، سيتم إضافة شعار جديد أسفل واجهة واتساب يتيح للمستخدم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة؛ يمكن لمستخدمي أنظمة الأندرويد الإصدار 2.24.15.5 الاستفادة من هذه الميزة، حيث يمكنهم تسجيل مقطع صوتي واختيار إرساله كرسالة صوتية أو تحويله إلى نص مكتوب.

ممزات تطبيق واتساب الجديدة

شهد تطبيق “واتساب” تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث أضاف العديد من الميزات الجديدة التي تعزز تجربة المستخدم، أبرز هذه الإضافات هي ميزة “القنوات” (Channels)، والتي توفر وسيلة مبتكرة لمتابعة الأخبار والمستجدات من مصادر متنوعة بطريقة منظمة وفعالة، إلى جانب ميزة “القنوات”، قدم “واتساب” تحسينات إضافية تشمل: