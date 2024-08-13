أعرف هقبض امتي.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس و سبتمبر 2024 وما هو الحد الأدنى للأجور 

يتطلع الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهري أغسطس و سبتمبر 2024، حيث يتابعون باهتمام بالغ التعديلات التي طرأت على مواعيد صرف الرواتب في الآونة الأخيرة مع التغيرات التي شهدتها هذه المواعيد، أصبح البحث عن أحدث المعلومات أمرا ملحا للكثيرين وموعد صرف المرتبات يعد من الموضوعات التي تهم الكثيرين، حيث يؤثر على ميزانية الأفراد وتسعى المؤسسات المالية والحكومية لتحديد مواعيد ثابتة لصرف الرواتب لضمان توفير الاستقرار المالي للموظفين.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس و سبتمبر 2024

في إطار التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية تقرر تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس و سبتمبر 2024:

يعد هذا التغيير نتيجة لمجموعة من العوامل التي تؤثر على توقيت صرف الرواتب مثل العطلات الرسمية و الأعياد بالإضافة إلى اعتبارات إدارية وتنظيمية أخرى، بناء على ذلك سيكون موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 يوم الخميس 22 من الشهر.

في حين يحدد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليكون يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، وتم اتخاذ هذه الخطوة لضمان انتظام صرف الرواتب وفقا للجدول المعدل مع الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات التي قد تؤثر على هذه العملية.

الحد الأدنى للأجور

إليكم جدول الحد الأدنى للأجور التي أعلنت عنها وزارة المالية على النحو التالي: