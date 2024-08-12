أفلام كرتون طول اليوم.. تردد قناة كراميش الجديد بجودة Hd استمتع بأجمل الأغاني

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات المتخصصة للأطفال في جميع أنحاء المنطقة العربية وهي تقدم مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال والأفلام التي يحبها ويستمتع بها جميع الأطفال، وترغب جميع الأمهات في معرفة تردد قناة كراميش الجديد وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بالتلفزيون، لكي تضمن لأطفالها الاستمتاع بقناة مميزة وهادفة على مدار اليوم وفيما يلي نشارك معكم جميع التفاصيل الخاصة بتردد قناة كراميش.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش من القنوات المخصصة للأطفال والمميزة التي توفر للمشاهدين تجربة مشاهدة استثنائية وقيمة لجميع المحتويات التي تقدمها للأطفال، ولهذا يجب على كل أم أن توفر هذه القناة لأطفالها على جهاز التلفزيون وفيما يلي معلومات تردد قناة كراميش:

تردد كراميش الجديد على نايل سات:

التردد: 11429.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد كراميش الجديد على عرب سات:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال

تضمن قناة كراميش لكم تقديم محتوى أطفالي ترفيهي وتعليمي متميز يساعدهم على التسلية والاستمتاع وفي نفس الوقت يتعلمون الكثير من القيم والأخلاقيات الهامة بالإضافة إلى تعليم العديد من الأشياء الأخرى وإليكم خطوات تنزيل القناة على جهاز الاستقبال:

من خلال ريموت التحكم عن بعد اضغط على زر قائمة الإعدادات.

ومنها قم بالضغط على زر إضافة تردد جديد.

ستفتح لك الصفحة الخاصة بمعلومات التردد قم بإدخال كافة معلومات التردد الموجودة في الأعلى على حسب نوع القمر الصناعي.

وبعد إدخال جميع البيانات والتأكد من صحتها اضغط على حفظ ثم اخرج من قائمة الإعدادات.

ومن خلال أيقونة البحث قم بالبحث عن القناة وسوف تجدها موجودة على جهازك.

استمتع بأوقات رائعة ومليئة بالمرح مع تردد قناة كراميش الجديد بجودة HD تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المفضلة، والأغاني الممتعة التي ستحظى بإعجاب الأطفال وأفراد الأسرة تتيح لك قناة كراميش قضاء يوم كامل من الترفيه الممتع والتسلية، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم عبر برامجها المتنوعة لا تفوت الفرصة لمتابعة أحدث الترددات وضبطها على جهازك لمزيد من الاستمتاع.