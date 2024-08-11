رسميًا.. وزارة التربية والتعليم تعلن على التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل 

أكدت وزارة التعليم السعودي تحديد بداية العام الدراسي 1446 هـ، وذلك وفقا إلى موعد جدول التقويم الدراسي بعد التعديل الأخير، حيث أن الوزارة تعمل على وضع جدول دراسي كل عام قبل بدء العام الدراسي، ولقد كشفت وزارة التعليم عن جدول التقويم الدراسي 1446 قبل أن يبدأ العام الدراسي، وأوضحت فيه تفاصيل السنة الدراسية وحددت موعد بدء العام الدراسي القادم 1446 هـ 2024 م/ 2025 م، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل.

التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أن موعد عودة الطلاب إلى الدراسة والانتظام في المدرسة مرة أخرى للعام الجديد، وأعلنت الوزارة أيضًا أن موعد العودة تختلف بين المعلمين والطلاب، وإليكم كل التفاصيل:

بدءً من يوم 18 أغسطس 2024 الموافق 14 من شهر صفر 1446 هـ، يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية في العام الجديد

بدءً من 11 أغسطس 2024 الموافق يوم الأحد 7 من شهر صفر 1446 هـ، يعود المعلمين إلى المدارس

بينما المشرفين التربويين والقائمين على الوظائف الإدارية في المدارس يعودون للانتظام في المدارس من يوم 4 أغسطس 2024 الموافق 29 من شهر محرم 1446.

نظام الدراسة في التقويم الدراسي 1446 بعد التعديلات الجديدة

تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية في التأكيد على كل مستجدات العام الدراسي الجديد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث أعلنت أن العام الدراسي الواحد يحتوي على ثلاثة فصول دراسية.

وانتشرت أخبار في الفترة الأخيرة أن من المقرر تقييم النظام الدراسي الواحد يحتوي على فصلين بدل ثلاث فصول، وقد أكدت الوزارة أن هذه الأخبار ليس له أي أساس من الصحة، حيث تم الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد 1446 وموعد بدايته والإجازات ونظام الفصول فيه سيكون ثلاثة فصول كما هو.