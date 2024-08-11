ازاى توفر فلوسك 💸 في كارت عداد الكهرباء.. كيف يرجع العداد «أبو كارت» للشريحة الأولى؟

كارت عداد الكهرباء، لقد أصبح العداد أبو كارت هو الأكثر انتشارا واستخداما في الوقت الحالي حيث أنه يحل محل العداد التقليدي القديم بل وأصبح أفضل من حيث الإستخدام واستهلاك الكهرباء، وذلك لأنه يجبرنا على ترشيد الأستهلاك وبذلك يكون حقق العداد الكارت عدالة الإستخدام بسبب عمله بنظام برمجي محكم بالوقت والتاريخ لا يعتمد على القارئ كما هو الحال فى استخدام العداد التقليدي وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف معا إزاي يرجع عكارت عداد الكهرباء تابعونا.

كيف يرجع كارت عداد الكهرباء شريحة اولى

يتطلع الكثير من مستخدمي العداد ابو كارت الى عودته للشريحة الأولى لتجنب الشحن بمبالغ كبيرة والطريقة كما يلى:

يعتبر من أهم مميزات كارت عداد الكهرباء انه يعود الى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر.

وهكذا يكون على اختلاف بين مع العداد القديم حيث أن العداد القديم يحاسب المشترك من وقت مرور القارئ لحين عودته في الشهر التالي.

أما العداد ابو كارت يعود الى الشريحة الاولى بوقت ونظام محكم بداية من تاريخ أول كل شهر .

مميزات العداد الكهرباء

لقد تم طرح العداد الكارت في الأسواق بناء على المميزات المختلفة التي يحظى بها عن العداد الميكانيكي القديم وهي كالتالي: