“طب وهندسة وصيدلة مش صعب السنادي” تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية

ازدات البحث عن تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان عن العام الماضي ليسجل 378.5 درجة لطلاب علمي علوم أي 92.3% للعام الجامعي الجديد 2024 ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض هذا الحد الأدنى بمقدار نصف درجة أو درجة إذا شهدت عملية تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة التانية

وإذا شهد تسجيل رغبات طلاب علمي علوم عزوفًا عن كليات طب الأسنان، قد ينخفض الحد الأدنى بمقدار نصف درجة أو درجة.

أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى 100% ارتفعت من 0.39% إلى 0.66%، مما يعكس زيادة في تنافسية القبول.

التنسيق واختبارات القدرات

موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس 2024، مع ضرورة اجتياز اختبارات القدرات للقبول في كليات محددة.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل رغبات التنسيق للطلبة والطالبات في المرحلة التانية والتي ستبدأ يوم الاثنين 12/8/2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 16/8/2024، وأشادت بالطلاب ضرورة الالتزام بالدخول على الرابط الرسمي الذي تحدده الوزارة تجنبًا للوقوع فريسة سهلة للابتزاز وسحب الأموال.

ويمكن للطلاب تسجيل رغبات القبول بالجامعات عن طريق: