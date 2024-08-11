“طب وهندسة وصيدلة مش صعب السنادي” تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية

Hanin Miky تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“طب وهندسة وصيدلة مش صعب السنادي” تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية
تنسيق الجامعات 2024 ..كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى والرغبات

ازدات البحث عن تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية  كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان عن العام الماضي ليسجل 378.5 درجة لطلاب علمي علوم أي 92.3% للعام الجامعي الجديد 2024 ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض هذا الحد الأدنى بمقدار نصف درجة أو درجة إذا شهدت عملية تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة التانية

 وإذا شهد تسجيل رغبات طلاب علمي علوم عزوفًا عن كليات طب الأسنان، قد ينخفض الحد الأدنى بمقدار نصف درجة أو درجة.

“الكشف عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى وتنسيق الجامعات 2024”

أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى 100% ارتفعت من 0.39% إلى 0.66%، مما يعكس زيادة في تنافسية القبول.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024
تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية 2024

التنسيق واختبارات القدرات

موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس 2024، مع ضرورة اجتياز اختبارات القدرات للقبول في كليات محددة.

تنسيق الجامعات 2024 ..كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى والرغبات
تنسيق الجامعات 2024 ..كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة التانية والرغبات

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الثانويه العامه 2024 المرحله الثانية 

أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل رغبات التنسيق للطلبة والطالبات في المرحلة التانية والتي ستبدأ يوم الاثنين 12/8/2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 16/8/2024، وأشادت بالطلاب ضرورة الالتزام بالدخول على الرابط الرسمي الذي تحدده الوزارة تجنبًا للوقوع فريسة سهلة للابتزاز وسحب الأموال.

ويمكن للطلاب تسجيل رغبات القبول بالجامعات عن طريق:

  • الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني المخصص.
  • كتابة الرقم القومي والبيانات المطلوبة للطالب.
  • البدء في كتابة الرغبات ومعرفة التوزيع الجغرافي.
  • الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل
  • الرغبات والحرص من دخول أي موقع غير الرسمي للتسجيل.
  • يجب الالتزام باختيار الجامعة التابعة لوزارة التربية و التعليم.
  • إرسال الرغبات والانتظار حتى يتم الإعلان عن النتيجة.
معلومات الكاتب
Hanin Miky

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