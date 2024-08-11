كيفية حساب راتب التقاعد للمستفيدين وهل سيتم تمديد سن التقاعد أم لا التأمينات الاجتماعية توضح 

يتساءل بعض المستفيدين من راتب التقاعد على حقيقة تمديد سن التقاعد إلي 65 عام، وقد تم الرد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية على صحة هذا الخبر، وقد أعلنت التأمينات أنه يمكن الاستعلام على الطريقة الصحيحة في حساب راتب التقاعد سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات حساب راتب التقاعد

يرغب العديد من المستفيدين من الراتب التقاعدي على الطريقة الصحيحة في حساب قيمة الراتب، وقد تم التوضيح بأنه يتم حساب الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

يطلب الموقع اختيار نوعية حساب المستعلم سواء كان مدني أو عسكري، بعدها يطلب الموقع توضيح السبب الأساسي في ترك العمل للمستعلم.

ثم يتم تسجيل بعض البيانات التي يطلبها الموقع وهي قيمة أخر راتب تم تقاضيها من قبل الموظف قبل التقاعد، وتم تسجيل عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الخاصة بك.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على عرض الراتب ويتم الانتظار بضعة من الدقائق ويتم توضيح قيمة الراتب الخاص بك على الشاشة.

هل سيتم مد سن التقاعد إلى 65 سنة

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية الرد على الاستفسارات الخاصة بتمديد سن التقاعد إلى 65 عام، وقد أعلنت بأنه يتم التمديد لبعض الفئات وهم الأطباء والمهندسين، وأيضاً المعلمين كما أعلنت بأن هناك بعض المهن الأخرى التي تم اتخاذ القرار بمد سن التقاعد الخاص بهم، وقد أعلنت بأن هناك بعض الفئات المستثناة من هذا القرار وهم القضاة، والوزراء.