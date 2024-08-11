شغليها آمان لأطفالك.. استقبل الآن تردد قناة كراميش الجديد بأعلى جودة وسليهم بأجمل اغاني لولو

قناة كراميش هي إحدى القنوات التي تركز على الأطفال، وقد اشتهرت بسرعة ونالت ثقة العديد من الآباء بسبب التزامها بتقديم محتوى جذاب ومتنوع يكمل التربية العربية الإسلامية وحرصها على التميز في الأداء، ولديها الكثير من البرامج الكرتونية المسلية والرسوم المتحركة الجذابة التي تجذب الأطفال الذين يريدون مشاهدتها طوال اليوم دون ملل، و سنكتشف تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات عالي الدقة.

تردد قناة كراميش 2024

نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد على قمر نايل سات وعرب سات، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 وذلك لأن هذه القناة تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال بتنوعها الكبير في البرامج الترفيهية والأغاني التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار.

تردد قناة كراميش على نايل سات 2024

تردد القناة 10815 .

معدل الترميز 27500 .

معامل الاستقطاب الأفقي.

تردد قناة كراميش على قمر عرب سات

تردد القناة 11390 .

معدل الترميز 27500 .

معامل الاستقطاب الأفقي.

جودة HD.

مميزات تردد قناة كراميش 2024

بالإضافة إلى العديد من المزايا التي نذكر أهمها فيما يلي: