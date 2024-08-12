“افرحوا لولو الشطورة” تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأغاني والأناشيد لطفلك

نجحت قناة وناسة كيدز في تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد لا حصر له من المتابعين في الدول العربية كما تقدم تلك القناة أغاني ممتعة تسعد الأطفال الصغيرة ولها قاعدة كبيرة من الجماهير في الوطن العربي ككل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة.

استقبال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

يمكن اليوم استقبال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية من خلال الريسفير حيث يمكن ذلك من خلال الآتي كما يلي بكل التفاصيل:

الضغط على الريموت كنترول من القائمة.

ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث اليدوي وليس البحث الآلي.

الانتقال السريع إلى قائمة الترددات ثم أضافة التردد الجديد.

كتابة جميع البيانات اللازمة مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.

قم بعد ذلك بالبحث وسوف تزل لك القناة الفضائية المجانية.

يمكن بعد ذلك مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل على مدار 24 ساعة.

تقدم أغاني شيقة وتعليمية وترفيهية لكل الأطفال العربية الصغيرة عن طريق قناة وناسة.

حدث تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب عدد لا حصر له من المتابعين في الوطن العربي بالكامل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية على مدار 24 ساعة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بالتفصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

جدد تردد قناة وناسة عرب سات