موعد نزول راتب حساب المواطن الدفعة 81 وكيفية الاستعلام على أهلية حساب المواطن 

تزايد البحث من قبل العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول موعد صرف المبلغ الخاص بالدفعة 81، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية الموعد الصحيح في صرف المبلغ، وقد تم التوضيح الطريقة الصحيحة في الاستعلام على الراتب كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

موعد صرف راتب حساب المواطن الدفعة 81

يهتم الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن بموعد الصرف الخاص بالدفعة 81 من الرواتب، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه يتم صرف الراتب في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، وقد أعلنت الوزارة أنه يمكن تأخير موعد الصرف يوم إذا وافق هذا التاريخ إجازة رسمية وقد تم التأكيد بأنه سيتم صرف الراتب في يوم 11 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

طريقة الاستعلام على أهلية حساب المواطن

بعد التعرف على الموعد الرسمي الخاص بصرف راتب حساب المواطن، يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أهلية حساب المواطن، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية بأنه يتم الاستعلام على أهلية حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية: