ماهو موعد تعديل سن التقاعد فى الجزائر للرجال والنساء؟!.. الحكومة تجيب!!

تهدف الدولة إلى توفير حياة كريمة لكل من يتقاعد عن العمل ولا يحتاج إلى مساعدة من الآخرين، وهو ما يمكننا أن نتعرف عليه أكثر في السطور التالية، ولهذا السبب تم الإعلان في الأيام القليلة الماضية عن قوانين جديدة، إلى جانب تعديلات على بعض القوانين القائمة المتعلقة بسن التقاعد، وخاصة بالنسبة للنساء.

سن التقاعد الجزائري من العمل

بعد مفاوضات عديدة بين الحكومة الجزائرية وأعضاء مجلس الشعب، تم اتخاذ القرارات التالية لإضافة مجموعة جديدة من التعديلات على لوائح التقاعد لكل من الرجال والنساء:

في الجزائر، 55 هو سن التقاعد القانوني للنساء.

وبالنسبة للرجال يمكن التقاعد قانوني عندما يبلغون 60 عامًا، وذلك نظرا لأن عملهم أكثر تطلب من عمل النساء الأخريات، فإن بعض النساء مؤهلات للتقاعد في سن الخمسين.

الرجال الذين لديهم عمل أكثر تطلبا من الوظائف الأخرى مؤهلون أيضا للتقاعد في سن 55.

و في المنطقة الجنوبية من البلاد، يسمح للموظفين بالتقاعد قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد

في المناطق الجنوبية، و هناك موظفون يتقاعدون قبل الموعد بخمس سنوات.

رواتب المتقاعدين الجزائريين

يمكنك لكافة المواطنين المتقاعدين فى الحزائر معرفة رواتبهم بكل سهولة ويسر وذلك من خلال معرفة المعلومات التالية: