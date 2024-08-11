“سلي العيال وفرحهم!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV لمتابعة اجمل الاغاني

دائما ما يشهد تردد قناة وناسة الجديد 2024 عمليات بحث مكثفة من قبل الاباء والامهات باعتبارها واحدة من اشهر قنوات الاطفال على الاقمار الصناعية، حيث تقدم قناة وناسة على مدار الساعة اغاني اطفال وفقرات منوعة تهدف لتعليم الصغار الكثير من الصفات والاخلاقيات الحسنة، كما تقوم القناة كل فترة بتغير التردد الخاص بها لضمان اعلى جودة للصوت والصورة، واليكم طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر بالخطوات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 في دقيقة، ولعل ما تسبب في شهرة تلك القناة مقارنة بالقنوات الاخرى الشخصية الكرتونية الجميلة “لولو” التي تبعث الفرحة والسرور في نفوس الاطفال الصغار بفضل ما تقدمه من اغاني جميلة ورقصات وحركات تجعل الاطفال يقلدونها وهم سعداء، كما أنها تقدم مجموعة من الاغاني لا تعرض على أي قناة اخرى مثل:”لوليات صغار، لولو وشيكا، لولو عم بتضيع،…”، واليكم اجدد تردد قناة وناسة 2024:

التردد: 11430 / 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

سوف نعرض لكم خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 وهي كما يلي: