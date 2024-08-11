الفرصة لسه قدامك.. كليات تقبل من 60% فأقل علمي وأدبي لطلاب الثانوية العامة 2024

كليات تقبل من 60%، عدد كبير من الطلاب الحاصلين على مجموع 60% أو أكبر بنسبة بسيطة يتسألون عن كليات تكون متاحة لهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بها والدراسة فيها حتى لا يشعروا بالحزن فهو يتساءلون عن كليات يمكن أن يتم بعد ذلك الالتحاق من خلالها في سوق العمل ببعض الوظائف التي تؤهلهم للاستقلال والحصول على عمل خاص بهم سوف نتعرف على بعض الكليات العامة والخاصة التي سوف تساعدهم على هذا الأمر.
كليات تقبل من 60% علمي علوم
على الرغم ارتفاع درجات اغلب طلاب بس ثانوية عامة في عام 2024 إلى أن يكون التنسيق عالي جدا عن السنوات السابقة ولكن على الرغم من ذلك فهناك عدد كبير من كليات تقبل من 60% أو أقل من طلاب الثانوية العامة ذلك ومن أشهر هذه الكليات:
- كلية تربية دمنهور رياضة.
- كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية.
- كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.
- كلية تربية نوعية القاهرة.
- كلية اداب الفيوم.
- كلية آداب وعلوم إنسانية السويس.
- كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.
- كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان.
- كلية آداب دمياط.
- كلية آداب انتساب موجه القاهرة.
- كلية آداب انتساب موجه الزقازيق.
كليات تقبل من 60% أدبي
أما عن الشعبة الأدبية يتساءلون أيضا عن بعض كليات تقبل من 60% وأقل من ذلك، وهناك مجموعة من الكليات الموجودة في أغلب المحافظات يمكن أن يتم الالتحاق بها:
- كلية خدمة اجتماعية الفيوم.
- كلية خدمة اجتماعية أسوان.
- كلية آداب انتساب موجه بور سعيد.
- كلية تربية نوعية الفيوم.
- كلية تربية المنيا رياضة.
- كلية تربية نوعية عين شمس.
- كلية آداب انتساب موجه المنيا.
- كلية تربية نوعية بنها.
- كلية آداب انتساب موجه أسيوط.
كليات متاحة للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 60%
علي الرغم ارتفاع التنسيق عن العام الماضي الا ان هناك بعض الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على اقل من 60% وهي تاتي على النحو التالي:
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات
- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات
- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
- الفني التجارى بالزقازيق
- الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية
- العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف
- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
- المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج
- سياحة وفنادق الإسكندرية
- معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة
- تربية نوعية الزقازيق
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية
- تربية طفولة مبكرة مطروح
- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل
- حقوق انتساب موجه بني سويف
- حقوق انتساب موجه القاهرة
- آداب انتساب موجه المنصورة
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
- آداب انتساب موجه بنها
- أقتصاد منزلى بنات عين شمس
- حقوق انتساب موجه سوهاج
- تربية نوعية أسيوط
- تربية (طفولة) جنوب الوادي.
- حقوق مدينة السادات