الفرصة لسه قدامك.. كليات تقبل من 60% فأقل علمي وأدبي لطلاب الثانوية العامة 2024

كليات تقبل من 60%، عدد كبير من الطلاب الحاصلين على مجموع 60% أو أكبر بنسبة بسيطة يتسألون عن كليات تكون متاحة لهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بها والدراسة فيها حتى لا يشعروا بالحزن فهو يتساءلون عن كليات يمكن أن يتم بعد ذلك الالتحاق من خلالها في سوق العمل ببعض الوظائف التي تؤهلهم للاستقلال والحصول على عمل خاص بهم سوف نتعرف على بعض الكليات العامة والخاصة التي سوف تساعدهم على هذا الأمر.

كليات تقبل من 60% علمي علوم

‏على الرغم ارتفاع درجات اغلب طلاب بس ثانوية عامة في عام 2024 إلى أن يكون التنسيق عالي جدا عن السنوات السابقة ولكن على الرغم من ذلك فهناك عدد كبير من كليات تقبل من 60% أو أقل من طلاب الثانوية العامة ذلك ومن أشهر هذه الكليات:

كلية تربية دمنهور رياضة.

كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية.

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.

كلية تربية نوعية القاهرة.

كلية اداب الفيوم.

كلية آداب وعلوم إنسانية السويس.

كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.

كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان.

كلية آداب دمياط.

كلية آداب انتساب موجه القاهرة.

كلية آداب انتساب موجه الزقازيق.

‏كليات تقبل من 60% أدبي

‏أما عن الشعبة الأدبية يتساءلون أيضا عن بعض كليات تقبل من 60% وأقل من ذلك، وهناك مجموعة من الكليات الموجودة في أغلب المحافظات يمكن أن يتم الالتحاق بها:

كلية خدمة اجتماعية الفيوم.

كلية خدمة اجتماعية أسوان.

كلية آداب انتساب موجه بور سعيد.

كلية تربية نوعية الفيوم.

كلية تربية المنيا رياضة.

كلية تربية نوعية عين شمس.

كلية آداب انتساب موجه المنيا.

كلية تربية نوعية بنها.

كلية آداب انتساب موجه أسيوط.

كليات متاحة للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 60%

علي الرغم ارتفاع التنسيق عن العام الماضي الا ان هناك بعض الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على اقل من 60% وهي تاتي على النحو التالي: