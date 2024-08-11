موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات العارضة للمسلسل 

ينتظر جمهور مسلسل عثمان عرض الجزء السادس من المسلسل وتم التساؤل بشكل مستمر على موعد عرضة والقنوات العارضة له، وقد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل الموعد النهائي لعرض المسلسل وقد أعلنت بأنه يتم عرضه على مجموعة من القنوات سنتعرف عليها وعلى ترددها في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التي يتم عرضها ومتابعتها من خلال مجموعة من الأشخاص من كافة انحاء الدول العربية، وينتظر العديد من المتابعين عرض الجزء الجديد من المسلسل وقد تم التوضيح أنه سيتم البدء في بث الجزء الجديد من المسلسل في بداية شهر سبتمبر 2024، وقد أكدت بأنه سيتم عرضة على مجموعة من القنوات منها الجزائرية وقناة ATV التركية التي تهتم بعرض كل ما هو جديد على شاشتها، كما أكدت بأنه يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساء كل يوم أربع، بينما تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس.

تردد قناة الجزائرية الجديد

تعتبر قناة الجزائرية من أفضل القنوات التلفزيونية التي تهتم بعرض مسلسل المؤسس عثمان، وقد أعلنت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها على النايل سات أو العرب سات، وقد تم التوضيح بأن تردد القناة كالتالي:

تردد القناة :12034.

معدل الاستقطاب: رأسي.

رمز الترميز للقناة :27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

كما أعلنت بأنه تم تحديث التردد أيضاً على قمر العرب سات لعرض المسلسل بشكل مستقر أكثر، وقد تم التوضيح بأنه يمكن تثبيت القناة من خلال التردد التالي: