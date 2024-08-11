احلى من الجاهز.. أسهل طريقة لعمل الحواوشي فى المنزل بتتبيله وطعم خطير لا يقاوم

يسافر الكثيرون إلى الخارج لشراء الأطباق الشهيرة واللذيذة، وأشهرها الحواوشي، ولكن في هذه الأيام يمكنك عمل الحواوشي بالفرن مثل المطاعم بسرعة وبكل سهولة دون استخدام الفرن باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وبنصف كيلوجرام فقط من اللحمة المفرومة، يمكنك عمل أرغفة حواوشي يكفي لخمسة أشخاص تقريبًا.
طريقة عمل الحواوشي بالفرن
يمكنك سيدتي تحضير الحواوشي بالفرن باستخدام مكونات أساسية بطريقة سريعة وسهلة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:
- عشرة أرغفة خبز من المنطقة.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- دهنه بالزيت.
- كوب بقدونس مفروم ناعم.
- 2 بصلة مفرومة .
- فلفل حار.
- فلفل حلو.
- بهارات.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة ملح طعام.
- رشة جوزة الطيب.
طريقة التحضير
لمعرفة طريقة سريعة لعمل الحواوشي بالفرن تابعى ما يلي:
- أحضري وعاء كبير يكفي لخلط خليط الحواوشي.
- ثم أضيفي البصل المفروم والفلفل الحلو والفلفل الحار إلى اللحم المفروم واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات تماما.
- و أضيفي البقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب واخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
- بعد تحضير الخبز، افتحيه من الطرف وادهني كل من السطح الخارجي والداخلي للخبز.
- ثم ضعي الكمية المطلوبة من خليط اللحم في كل شريحة خبز، ووزعيها بالتساوي.
- أحضري مقلاة كبيرة غير لاصقة ، ثم أضيفي إليها القليل من زيت الطعام قبل إشعالها.
- بعد وضع رغيف الحواوشي في المقلاة وتغطيته لمدة لا تقل عن أربع دقائق، اقلبيه على الجانبين واستمري في تسوية حتي ينضج تماما.
- بمجرد تسوية الحواوشي، أخرجيه واستمري في التسوية حتى تنتهي الكمية بالكامل.
- يقدم الحواوشي بجانب الطحينة والسلطة.