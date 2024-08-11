احلى من الجاهز.. أسهل طريقة لعمل الحواوشي فى المنزل بتتبيله وطعم خطير لا يقاوم

يسافر الكثيرون إلى الخارج لشراء الأطباق الشهيرة واللذيذة، وأشهرها الحواوشي، ولكن في هذه الأيام يمكنك عمل الحواوشي بالفرن مثل المطاعم بسرعة وبكل سهولة دون استخدام الفرن باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وبنصف كيلوجرام فقط من اللحمة المفرومة، يمكنك عمل أرغفة حواوشي يكفي لخمسة أشخاص تقريبًا.

طريقة عمل الحواوشي بالفرن

يمكنك سيدتي تحضير الحواوشي بالفرن باستخدام مكونات أساسية بطريقة سريعة وسهلة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

عشرة أرغفة خبز من المنطقة.

نصف كيلو لحم مفروم.

دهنه بالزيت.

كوب بقدونس مفروم ناعم.

2 بصلة مفرومة .

فلفل حار.

فلفل حلو.

بهارات.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح طعام.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

لمعرفة طريقة سريعة لعمل الحواوشي بالفرن تابعى ما يلي: