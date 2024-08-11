“هتاخد من كم؟؟”.. توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والحدود الدنيا للقبول في الكليات

الالاف من الطلاب يبحثون عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بعدما تم الاعلان عن الحدود الدنيا للتسجيل في تنسيق المرحلة الاولى من قبل وزارة التعليم العالي خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن ييدأ التسجيل في تلك المرحلة خلال ساعات من الآن عبر موقع التنسيق الالكتروني على أن يستمر التسجيل حتى مساء الجمعة القادمة، حيث يقوم كل طالب بتسجيل 75 رغبة بالترتيب الذي يناسبه، واليكم مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية ادبي 2024 وفقا للتوقعات.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

أما عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي في كافة الكليات بجميع الجامعات الحكومية وفقا للعام الماضي فهي كما يلي:

– حقوق طنطا 262 درجة.

– حقوق الإسكندرية 262.5 درجة.

– تربية طفولة جنوب الوادي 262.5 درجة.

– تربية طفولة أسوان 262.5 درجة.

– دار العلوم المنيا 262.5 درجة.

– حقوق الفيوم 263.5 درجة.

– حقوق الزقازيق 263.5 درجة.

– كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد264 درجة.

– حقوق المنصورة 264 درجة.

– حقوق المنوفية بشبين الكوم 264 درجة.

– تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5 درجة.

– السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 265 درجة.

– حقوق انتساب موجه بنها 265 درجة.

– تربية نوعية بنها 266 درجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024

أما عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 والحدود الدنيا للقبول في الكليات لطلاب الشعبة الادبية فهي كما يلي:

– تربية طفولة مبكرة بني سويف 266 درجة.

– السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 267 درجة.

– تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة 267.5 درجة.

– تربية طفولة سوهاج 267.5 درجة.

– حقوق بني سويف 267.5 درجة.

– تربية نوعية كفر الشيخ 267.5 درجة.

– دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268 درجة.

– حقوق بنها 268 درجة.

فنية حلوان بالزمالك 241.5 درجة.

– تربية رياضية بنات بنها 242.5 درجة.

– تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5 درجة.

– تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5 درجة.

– خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5 درجة.

– خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245 درجة.

– خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5 درجة.

– سياحة وفنادق بني سويف 246 درجة.

– تربية رياضية بنين المنصورة 246 درجة.

– سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

– سياحة وفنادق مدينة السادات 246 درجة.

– سياحة وفنادق الفيوم 246 درجة.

– سياحة وفنادق المنصورة 246 درجة.

– سياحة وفنادق المنيا 246 درجة.

– سياحة وفنادق الأقصر 246.5 درجة.

– سياحة وفنادق مطروح 246.5 درجة.