هُنـــا رابط منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية عموم المحافظات spa.gov.iq.. وأهم المستندات المطلوبة

يبحث عدد كبير من مواطني العراق عن رابط منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية، وتوثيق المعلومات الشخصية، وذلك بعد أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية. رابط التحديث الخاص بالبطاقة الوطنية وذلك لضمان دقة المعلومات المسجلة، وإنجاز التعامل في المصالح الحكومية، وسنقوم بعرض هذا الرابط وطريقة تحديث البيانات خلال السطور التالية فتابعونا.

منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية على ضرورة الدخول الى الرابط الخاص بمنصة مظلتي الالكترونية لتحديث بياناتهم، حتى يتم ذلك دون التوجه إلى المؤسسات الحكومية، ويكون ذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات بالشكل التالي:

يجب أولا أن تقوم بتسجيل الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية.

الدخول على الخدمة الخاصة بتحديث البيانات.

ادخال جميع البيانات بطريقة صحيحة.

كتابة رقم البطاقه الوطنية.

تحديد مركز التموين التابع له.

التأكد من صحة جميع البيانات المدرجة.

الضغط على حفظ الطلب.

مستندات تحديث البطاقة التموينية

تحديث البطاقة الوطنية توفر إضافة أفراد جديدة أو شطب أفراد أو نقل زوجة أو تصحيح اسم خطأ، أو شطب متوفي أو رفع المنع، ولهذا من الضروري جدا الدخول الى منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية، ويجب أيضا تجهيز هذه المستندات: