رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 والخريطة الزمنية الكاملة

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 والخريطة الزمنية الكاملة للعام الجديد، حيث ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024/2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

خلال الاجتماع، قام المجلس بالموافقة على استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة التحديات المتعلقة بالكثافة الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين، كما تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2024/2025؛ حيث أكد وزير التربية والتعليم على أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم السبت الحادي والعشرين من شهر سبتمبر القادم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم عن الجدول الزمني التفصيلي للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يمتد على مدار 35 أسبوعًا، سيبدأ العام الدراسي في يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي في يوم الخميس 5 يونيو 2025، وجاءت الخريطة الزمنية كما يلي:

الفصل الدراسي الأول: يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 23 يناير 2025، حيث ستخصص فترة زمنية كافية لتدريس المناهج المقررة؛ وستعقد امتحانات نهاية الفصل الأول بدءًا من 11 يناير 2025.

الفصل الدراسي الثاني: يبدأ بعد استراحة قصيرة في 8 فبراير 2025 ويستمر حتى نهاية العام الدراسي في 5 يونيو 2025؛ أما عن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فستعقد في 24 مايو 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وفقًا للإعلان الرسمي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية (رسمية، رسمية للغات، خاصة، خاصة للغات) يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.