من هنا.. طريقة التقديم للحصول على بطاقة صحية في قطر 2024 واهم الأوراق المطلوبة

من الوثائق الرسمية التي تسمح وزارة الصحة في دولة قطر بإصدارها للأفراد هي البطاقة الصحية، حيث تسهل الوزارة على المواطنين والمقيمين في الدولة الحصول على هذه البطاقة للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة في مرافق الوزارة المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة لها، كما تسمح الوزارة بإصدار البطاقة للفئات المؤهلة عبر المنصة الرسمية التي تم تخصيصها لهذا الغرض.

إصدار البطاقة الصحية قطر 2024

قامت السلطات القطرية بتسهيل إصدار البطاقات الصحية للمواطنين والمقيمين الدائمين في الدولة، كما أوضحت للمستفيدين أن مركز الرعاية الصحية الأولية هو القناة التي يتم من خلالها إصدار البطاقات، وأن إجراءات ذلك هي كما يلي:

حجز موعد في مركز الرعاية الصحية الأولية.

إدخال معلومات دقيقة في نموذج الخدمة مع التفاصيل اللازمة.

باستخدام تطبيق نوراكم، قم بتعبئة النموذج اللازم.

سيتم إصدار رقم ملف صحي مرتبط بالمؤسسة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة صحية؟

يمكن للأشخاص المستحقين التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحية و اعتمادًا على فئة مقدم الطلب للحصول على البطاقة الصحية، هناك مستندات مختلفة مطلوبة، فيما يلي بعض المستندات التي ستحتاج إلى تسليمها للحصول على الخدمة التي تريدها: