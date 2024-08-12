كلية الطب لن تقل عن 92% والأسنان 91.9٪.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة هذا العام “تنسيق الجامعات2024”

تنسيق الجامعات 2024، يزداد الاهتمام والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مؤشرات القبول في الجامعات المختلفة، وتعد فترة التنسيق من أهم المراحل في حياة الطلاب حيث تحدد اختياراتهم المستقبلية وتؤثر بشكل كبير على مساراتهم التعليمية والمهنية، وتتزامن هذه الفترة مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ويبدأ الطلاب في تحديد الكليات والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها بناء على مجموعهم وترتيب رغباتهم، وتشهد مؤشرات تنسيق الجامعات لهذا العام تغيرات ملحوظة تعكس التوجهات الجديدة في سوق العمل واحتياجاته.

تنسيق الجامعات 2024

قرر مكتب التنسيق أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024 يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس وتستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس، وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى على النحو التالي:

شعبة علمي علوم: يبلغ الحد الأدنى 371 درجة أو أكثر مما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 90.48%، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يمكنهم التقدم ضمن هذه الشعبة 23,850 طالبا.

الشعبة الهندسية: حدد الحد الأدنى للقبول في هذه الشعبة بـ 357 درجة أو أكثر.وهو ما يعادل نسبة 87.07%، ويبلغ عدد الطلاب المؤهلين للتقدم في هذه الشعبة 15,355 طالبا.

الشعبة الأدبية: يصل الحد الأدنى للقبول إلى 280 درجة أو أكثر بنسبة مئوية تقدر بـ 68.29%، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في هذه الشعبة 73,995 طالبا.

بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقديم في المرحلة الأولى بجميع الشعب هو 113,200 طالبا.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024

أظهرت المؤشرات الحديثة لتنسيق الجامعات 2024 وجود ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى لشعبة علمي علوم في المرحلة الأولى، فقد بلغ الحد الأدنى هذا العام 371 درجة أو أكثر، ما يعادل نسبة مئوية تبلغ 90.48%: