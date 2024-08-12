كلية الطب لن تقل عن 92% والأسنان 91.9٪.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة هذا العام “تنسيق الجامعات2024”

تنسيق الجامعات 2024، يزداد الاهتمام والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مؤشرات القبول في الجامعات المختلفة، وتعد فترة التنسيق من أهم المراحل في حياة الطلاب حيث تحدد اختياراتهم المستقبلية وتؤثر بشكل كبير على مساراتهم التعليمية والمهنية، وتتزامن هذه الفترة مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ويبدأ الطلاب في تحديد الكليات والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها بناء على مجموعهم وترتيب رغباتهم، وتشهد مؤشرات تنسيق الجامعات لهذا العام تغيرات ملحوظة تعكس التوجهات الجديدة في سوق العمل واحتياجاته.
تنسيق الجامعات 2024
قرر مكتب التنسيق أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024 يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس وتستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس، وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى على النحو التالي:
- شعبة علمي علوم: يبلغ الحد الأدنى 371 درجة أو أكثر مما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 90.48%، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يمكنهم التقدم ضمن هذه الشعبة 23,850 طالبا.
- الشعبة الهندسية: حدد الحد الأدنى للقبول في هذه الشعبة بـ 357 درجة أو أكثر.وهو ما يعادل نسبة 87.07%، ويبلغ عدد الطلاب المؤهلين للتقدم في هذه الشعبة 15,355 طالبا.
- الشعبة الأدبية: يصل الحد الأدنى للقبول إلى 280 درجة أو أكثر بنسبة مئوية تقدر بـ 68.29%، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في هذه الشعبة 73,995 طالبا.
- بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقديم في المرحلة الأولى بجميع الشعب هو 113,200 طالبا.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024
أظهرت المؤشرات الحديثة لتنسيق الجامعات 2024 وجود ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى لشعبة علمي علوم في المرحلة الأولى، فقد بلغ الحد الأدنى هذا العام 371 درجة أو أكثر، ما يعادل نسبة مئوية تبلغ 90.48%:
- هذا يمثل زيادة مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الحد الأدنى لهذه الشعبة 362 درجة بنسبة 88.29%، وبالتالي نشهد زيادة بحوالي 9 درجات في الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.
- هذا الارتفاع في الحد الأدنى يوضح زيادة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات ضمن الشريحة المئوية من 95% إلى أقل من 100%، حيث ارتفعت النسبة المئوية للطلاب الذين حققوا هذه الدرجات من 0.39% في العام السابق إلى 0.66% هذا العام.
- والحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري لعام 2023، نجد أن القبول حوالي 374.5 درجة لكلية طب العريش ما يعادل نسبة 91.3%، ومع زيادة معدلات درجات الطلاب هذا العام من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول في كلية الطب إلى ما بين 92% و92.5%.
- وبالنسبة لكلية طب الأسنان كان الحد الأدنى للقبول في العام السابق 373 درجة أي ما يعادل 90.9%، ومع التحسن في نتائج الطلاب هذا العام من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان في تنسيق الجامعات لعام 2024 إلى 377 درجة أي ما يعادل 91.9%.