لعشاق الآيفون ✔️.. مواصفات ممتازة لهاتف ايفون 13 برو ماكس.. اعرف سعره فى السعودية بمكتبة جرير 2024

من أكثر موديلات آبل التي حققت نجاح منذ طرحها للبيع هو ايفون 13 برو ماكس، فمنذ ظهور الشركة حققت هذه النسخة مبيعات كبيرة واكتسبت شعبية كبيرة بسبب مزاياها الرائعة العديدة، وبما أن ايفون 13 برو ماكس من أكثر الموديلات تقدم المتوفرة اليوم، مع العديد من المميزات والمواصفات حول العالم، فإن الكثير من الناس يتساءلون عن مميزات وتكاليف جميع إصدارات هواتف ايفون 13 برو ماكس المتوفرة، والتي تتفاوت من حيث السعة والإمكانات، مواصفات ايفون 13 برو ماكس في كل إصدار.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس

يتميز هاتف ايفون 13 برو ماكس بالعديد من المواصفات والتي تتمثل فيما يلي:

يتميز الهاتف بتقنية النانو 5 بالإضافة إلى الأداء القوي والمميز الذي يعود إلى معالجه السداسي النواة Apple A15 Bionic.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بدقة عالية جدا لتصوير واضح للغاية؛ دقة كل عدسة هي 12+12+12+TOF، كما يحتوي على كاميرا أمامية بتصوير واضح وعالي الجودة؛ أي أن دقة الكاميرا هي 12+SL 3D.

بمساحة شاشة تبلغ حوالي 6.7 بوصة ودقة 1284 × 2774 تقريبا مع شق ضخم، يقدم iPhone 13 Max للمستخدمين تجربة حادة وواضحة عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 15، وهو أحدث نظام تشغيل متوفر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة كبيرة من الميزات.

يحتوي على بطارية بسعة حوالي 4373 مللي أمبير في الساعة.

يحتوي على بطارية بسعة حوالي 4373 مللي أمبير في الساعة. وتتميز بأداء قوي ملحوظ بالإضافة إلى الشحن السريع.

سعر iPhone 13 Pro Max

يختلف سعر iPhone 13 Pro Max حسب الإصدار، ولكن في المملكة العربية السعودية، تقدم مكتبة جرير جميع أجهزة iPhone بأسعار تنافسية، بما في ذلك iPhone 13 Pro Max وجميع موديلاته المختلفة، الأسعار هي كما يلي: