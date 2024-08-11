حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024 وطريقة الاستعلام عن الراتب الكترونيا

انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الأقاويل عن زيادة مرتبات المعاشات للقطاع العام أو الخاص، مما أدى إلى قيام الكثير من المواطنين للبحث عن حقيقة ما يتداول بين الجميع لذلك قامت وزارة المالية بإعلان حقيقة زيادة المعاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024، حيث تصرف هذه المعاشات في الخامس والعشرون من كل شهر ولكن إذا كان في أيام عطلات يأجل موعد الصرف.

طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024

لقد قامت وزارة المالية بالمغرب بالإعلان عن زيادة نسبة المعاشات وتصل نسبة الزيادة إلى نسبة 5٪ ولا تقل عن مائة درهم مغربي وللاستعلام عن المعاشات يجب اتباع الخطوات التالية:

لابد من زيارة الموقع الإلكتروني والرسمي لوزارة المالية المغربية.

وبعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “رواتب متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد”.

وبعدها يقوم بالضغط علي المؤسسة التابع لها ثم يجب على الفرد إدخال جميع البيانات اللازمة.

ثم عليك قيام الفرد بإدخال رقم الهوية الوطنية ولابد أن تكون سارية وبعد ذلك يقوم الفرد بالضغط على زر الاستعلام.

وبعد ذلك انتظر لعدة دقائق وسوف يتم عرض الرواتب الخاصة للفرد والزيادة وموعد الصرف.

الصندوق المغربي للتقاعد

كشف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد عن أن هناك زيادة في رواتب معاشات المتقاعدين بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة، كما سيتم صرف الزيادة على دفعتين وذلك مع زيادة الحد الأدنى للأجور التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو 2024، وسيتم صرف الدفعة الأولى من الزيادة والتي تصل قيمتها إلى خمسمائة درهم خلال الشهر الجاري وسيتم صرف الدفعة الثانية في شهر يوليو 2025 ومن الجدير بالذكر إمكانية صرف المعاش من اي بنك او ATM على مستوي الدولة المغربية.

ولقد قامت الوزارة المالية والجهات المغربية بعمل اجتماع لمناقشة زيادة معاشات المتقاعدين وذلك لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، ومن المتوقع أت يحصل كل من يأخذ راتب قدرة 1500 درهم مغربي بزيادة وقدرها خمسة عشر بالمائة، كما ستصرف الدفعة الأولى للقطاع الخاص في يناير 2025 والثانية في يناير 2026.