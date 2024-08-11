عبر منصة مظلتي .. Here اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق وشروط استحقاق الدعم للمواطن!

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر من أبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين وذلك بهدف مساعدة المواطنين المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض ومد يد العون لهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتزايد البحث عن معرفة أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اضغط على الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة.

بعد ذلك حدد المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن يقيم المتقدم إقامة دائمة في العراق.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 60 سنة بالنسبة للرجال.

أما بالنسبة للنساء أن يتراوح العمر بين 15 سنة و55 سنة.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض.

أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للدعم.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم وهي تتمثل فيما يلى: