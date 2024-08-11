للحصول على المليون .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وشروط الانضمام للمسابقة

يبحث الجميع عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لأنه قد أصبحت مسابقة الحلم من بين أكثر المسابقات شهرة في العالم حيث يسعى الجميع من جميع الدول العربية للمشاركة فيها للفوز، حيث تقدم إدارة المسابقة جوائز مالية كبيرة تختلف قيمتها حسب مركز المتسابق سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، وتعلن أسماء المتسابقين من قبل مقدم البرنامج مصطفى الآغا عبر الهواء مباشرة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

للانضمام إلى مسابقة الحلم الشهيرة، يجب اتباع الخطوات الآتية:

عليك العثور على الرقم المحدد لدولتك من خلال البحث بين الأرقام التي قدمتها الإدارة.

يقوم المتسابق بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلده، تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”.

ينتظر المتسابق ردًا من إدارة المسابقة بعد استلام رسالته التي تؤكد اشتراكه في المسابقة.

يتم إرسال مجموعة من الأسئلة إلى المتسابق، وعليه أن يقوم بالإجابة عليها.

تزداد فرصة المتسابق في الفوز عندما يكون قادرًا على الإجابة على الأسئلة بصورة أكثر وضوحًا.

شروط الانضمام إلى مسابقة الحلم 2024

هناك عدة شروط تم الإعلان عنها من قِبَل إدارة المسابقة للراغبين في المشاركة فيها، وهي: