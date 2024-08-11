“الكشف عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى وتنسيق الجامعات 2024”

شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 للثانوية العامة ويظهر هذا الاهتمام القلق المتزايد بشأن التأثيرات المحتملة للتغيرات في تنسيق القبول على خياراتهم الدراسية مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنسيق الجامعات 2024 و تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى 2024 للثانوية العامة

تم تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات كالتالي:

الشعبة العلمية: 371 درجة (90.48%)

الشعبة الهندسية: 357 درجة (87.07%)

الشعبة الأدبية: 280 درجة (68.29%)

كما أعلن وزير التعليم العالي عن نتائج العام السابق، حيث كان الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34%، في حين كانت كليتا الأسنان والصيدلة بحدود 90.97% و89.51% على التوالي.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

بالنظر لتوقعات المرحلة الثانية من التنسيق، يبدو أن الطلاب يهتمون بالحدود الدنيا للقبول وفقًا للحالة السابقة لعام 2023، فقد كان الحد الأدنى لكليات التمريض يتراوح بين 330.5 إلى 339.5 درجة بحسب المناطق.

قائمة الكليات الأدبية

تشمل توقعات تنسيق العام 2023-2024 العديد من الكليات الأدبية على سبيل المثال، كان الحد الأدنى لكلية الحقوق في القليوبية 274 درجة، بينما كانت كليتي الإعلام والآداب في الجيزة تتطلبان 280 درجة كحد أدنى.

نتيجة تنسيق الكليات 2024

أما الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية لعام 2023، فجاء كالآتي:

– ألسن كفر الشيخ: 368 درجة.

– اقتصاد وعلوم سياسة القاهرة: 366.5 درجة.

– الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية: 361 درجة.

– سياسة واقتصاد السويس: 357 درجة.

– ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 356.5 درجة.

– إعلام القاهرة: 355 درجة.

– ألسن عين شمس: 355 درجة.

– سياسة واقتصاد بني سويف: 354.5 درجة.

– ألسن الفيوم: 353.5 درجة.

– إعلام عين شمس: 351.5 درجة.

– ألسن بني سويف: 350.5 درجة.

– ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 350 درجة.

– ألسن المنيا: 349 درجة.

– إعلام المنوفية: 349 درجة.

– ألسن أسوان: 348 درجة.

– ألسن سوهاج: 347.5 درجة.

– ألسن الأقصر: 346.5 درجة.

– إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 345 درجة.