المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق الوجبة الاخيرة 2024.. وكيفية الاستعلام عن الاسماء

الرعاية الأجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 هى إحدى المبادرات التى تقدمها الحكومة العراقية، لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل البسيط والمتوسط، وذلك لواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على توفير رابط للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، لتمنكهم من معرفة قبولهم فى الدعم، لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين فى الدعم وشروط استحقاق المواطنين للدعم.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

يرغب الكثير من المواطنين فى العراق من معرفة أسماء المقبولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويمكن الاستعلام عن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول إلى منصة مظلتى.

ثانيا: ادخال جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

ثالثا: اضغط على زر دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

رابعا: اكتب اسم المحافظة التى تقيم فيها.

خامسا: اضغط على زر الاستعلام سوف تظهر امامك قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فى العراق.

عملت الحكومة العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تحديد المستفدين من الرعاية الاجتماعية وفق شروط ومعاير محددة، ومن أهم هذه الشروط