الرابط الرسمي.. تعرف على خطوات الاستعلام على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 والفئات المستهدفة 

يهتم الكثير من المواطنين داخل جمهورية العراق بالبحث عن روابط إلكترونية تمكنهم من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث أطلقت الحكومة العراقية برامج الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وقد قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإطلاق موقع إلكتروني لكي يتمكن المواطنين من الاستعلام.

خطوات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إمكانية البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيًا لكي تسهل عليهم طرق البحث، ويمكنك البحث عن طريق الروابط الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول الي الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة مظلتي.

يقوم المواطن بإنشاء حساب على المنصة ومن ثم تسجيل الدخول.

على المواطن اختيار أمر الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يجب تسجيل بياناتك بكل دقة وأمانة.

رفع المستندات التي تثبت أنك تستحق الرعاية الاجتماعية.

اختيار محافظتك التي تعيش بها .

الضغط على تبويب استعلام لتظهر لك نتيجة الاستعلام وإذا كان اسمك بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما الفئات المستهدفة وما هي الشروط لتصبح من ضمن اسماء المشمولين؟

تهدف الحكومة العراقية إلى دعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بشكل كبير لمواجهة الازمة الاقتصادية ومن الفئات المستهدفة المطلقات و الأرامل وكبار السن وكذلك الأسرة ذات الدخل البسيط، وحددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدة شروط ومعايير لكي يستحق أن يكون ضمن أسماء المشمولين ومن الشروط الواجب توافرها الآتي :