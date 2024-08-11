وقتاش موعد صرف الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين بالجزائر.. وكيفية الاستعلام عن الراتب

الكثير من المواطنين المتقاعدين في الجزائر يبحثون عن معرفة موعد صرف الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين، حيث أعلنت وزارة المالية عن صرف زيادة جديدة على رواتب التقاعد وذلك وفقاً لقرارت حكومية، وتأتي هذه الزيادة في ظل سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين 2024

وزارة المالية أعلنت عن موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة في معاش التقاعد في الجزائر وبجانب ذلك قامت بتحديد مبلغ الزيادة وذلك بهدف مساعدة المواطنين المتقاعدين في الحصول على متطلباتهم الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وصندوق التقاعد الوطني في الجزائر أفاد بزيارة المعاشات وذلك بعد موافقة وزارة المالية لدعم المتقاعدين وقالت وزارة المالية أنه حتى الآن لم يتم وضع موعد محدد لتطبيق تلك الزيادة ومن المتوقع أن يتم صرف الزيادة الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب وزارة المالية.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمة استعلام عن رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك نافذة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط الحصول على المعاشات في الجزائر

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على المعاش وهي تتمثل فيما يلى: