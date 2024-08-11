خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وكالة العدل الجزائرية

يترقب آلاف المواطنين في الجزائر بفارغ الصبر فتح باب التسجيل مجددًا في برنامج سكنات عدل 3، الذي يُعتبر من أبرز مشاريع الإسكان التي تقدمها الدولة. يشمل البرنامج مجموعة من الوحدات السكنية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وشروط ميسرة وقد أعلن وزير السكن الجزائري مؤخرًا عن قرب اكتمال المشروع بنسبة كبيرة، حيث لم يتبق سوى 10% حتى يتم الإعلان عن اكتماله بشكل نهائي.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

برنامج سكنات عدل 3 يوفر فرصة قيمة للمواطنين الجزائريين للحصول على سكن ملائم بأسعار مناسبة، ولكن لضمان نجاح عملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات بدقة.

أولاً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة العدل الجزائرية

وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حال عدم امتلاك حساب مسبق، يجب إنشاء حساب جديد. بعد تسجيل الدخول

يتم اختيار تبويب “عدل 3” من قائمة البرامج المتاحة

وتحديد الولاية الجزائرية المرغوب في التسجيل فيها.

عندها ستظهر استمارة التسجيل التي تتطلب إدخال البيانات الشخصية الضرورية بدقة. كما ينبغي إرفاق الأوراق المطلوبة.

بعد إتمام الاستمارة والتأكد من صحة المعلومات المدخلة، يتم الضغط على زر “تسجيل”. ستتلقى بعد ذلك تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

شروط وضوابط التسجيل في سكنات عدل 3

لضمان الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، وضعت وزارة السكن والعمران مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها ومن أهم هذه الشروط