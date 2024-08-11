شـــاهد القصة كاملـــة… موعــد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في هذا التوقيت المتوقع “أقوي الأحداث التاريخية لا تفوتها”

مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التي أحدثت ضجة كبيرة خلال هذه الفترة، حيث يرغب عدد كبير منهم من استكمال الأحداث التاريخية التي شاهدوها في الأجزاء السابقة، حيث شهدت الأجزاء السابقة مجموعة من الفتوحات الإسلامية التي خاضها قيامة عثمان، ومنها فقد وجدنا الكثير يتساءلون عن موعد الإعلان عن الجزء السادس، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور التالية فتابعونا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة أنه قد تم البدء في أعمال التصوير الخاصة بمسلسل قيامة عثمان، وأنه قد اشترك في هذا العمل التاريخي نخبة من أبرز نجوم الفن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التصوير ليتم إذاعة المسلسل على شاشة التلفاز عبر عدة قنوات قامت بعرض الأجزاء السابقة من قبل، ولكن لم يتم تحديد موعد مؤكد للعرض، ولكن من المتوقع أن يتم عرض الجزء الترويجي الذي ينتظره جميع المشاهدين في شهر سبتمبر، أو في بداية شهر أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

احداث مسلسل قيامة عثمان أحداث مشوقة ينتظهرها عدد لا حصر له من المشاهدين، وسيتم عرض الجزء المنتظر على مجموعة من القنوات والتي يكون ترددها على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات هو : 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة ATV التركية، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد: 11628.

من خلال معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

عن طريق معدل الاستقطاب: عمودي.

أبطال مسلسل قيامة ارطغرل

شارك في مسلسل قيامة نخبة من نجوم الدراما التركية، ومن أبرزهم ما يلي: