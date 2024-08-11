رابط بوابة التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى “هنــــا” أوعى المعاد يفوتك 2024

كشفت وزارة التعليم عن فتح بوابة التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024، حتى يتمكنوا الطلاب والطالبات من الحصول على الكلية التي يريدون الحصول عليها وهي أحلامهم في الأساس، لذلك يمكنك من خلال المقال أن تقوم بالدخول على الرابط المرفق لكم ومعرفة خطوات تسجيل الرغبات والانتظار حتى يتم الإعلان عن النتيجة في الموعد الرسمي والمحدد ايضًا من الوزارة بشكل رسمي لكافة الطلاب على مستوى الجمهورية.

بوابة التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم عن فتح بوابة التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بداية من غدًا الموافق الأثنين 12 من أغسطس وتستمر حتى يوم 16 من أغسطس الموافق يوم الخميس، علمًا بأن ليكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى فقط هي 87.7%، وأي طالب حاصل على أي درجة أقل من ذلك، عليه أن ينتظر حتى يتم الأنتهاء بشكل رسمي من المرحلة الأولى ثم الإعلان عن المرحلة الثانية ثم الثالثة وهكذا.

رابط بوابة التنسيق الإلكتروني

على الطالب أن يتبع خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 لكافة الشعب الدراسية من ضمنها الأدبي والعلمي العلوم والرياضة، ويمكنهم معرفة خطوات تسجيل الرغبات من خلال النقاط التالية: