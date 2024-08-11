الموارد البشرية تكشف أسباب عدم صرف حساب المواطن اليوم للمستفيدين!! .. أعرف السبب

من المفترض أن يكون تاريخ صرف دعم حساب المواطن اليوم الموافق 11 من أغسطس 2024 بدلًا من يوم 10 من أغسطس، لأنه كان موافق إجازة رسمية، وبالرغم من ذلك فأن تواجد بعض الأشخاص تعاني من عدم الصرف لهم من البرنامج، لذلك الوزارة كشفت أسباب عدم صرف حساب المواطن اليوم للمستفيدين للدفعة رقم 81 وعلى الجميع معرفة تلك الأسباب بشكل كامل حتى يتجنبوا أي تأخر في الصرف لهم تمامًا.

أسباب عدم صرف حساب المواطن اليوم للمستفيدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب عدم صرف حساب المواطن اليوم للمستفيدين الدفعة رقم 81 من البرنامج، وبالتالي فقد كشفت الوزارة بأن أسباب عدم الصرف تنطبق على الآتي:

حصول المستفيد على راتب يزيد الحد المانع للبرنامج.

في حالة عدم تطابق الشروط المعلن عنها بشكل رسمي في الوزارة.

في حالة عدم تحديث البيانات والإفصاح عن الدخل الشهري للمستفيد.

كشفت الوزارة تلك الأسباب التي على أساسها يتم منع صرف الدعم للمواطن، وفي حالة التزام المواطن بتلك الأسباب ولن يتم الصرف له على الرغم من ذلك، فقد عليه أن يقوم بتقديم الاعتراض على الراتب مع إرفاق المستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي التابع له، ثم الانتظار حتى يتم الرد عليه من خلال البرنامج بكل سهولة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 2024

أعلنت الوزارة بشكل رسمي بان يوجد شروط هامة للحصول على دعم حساب المواطن من كافة المستفيدين، وبناءً على ذلك فقد يمكن للمستفيد أن يعرف ذلك عن طريق التالي: