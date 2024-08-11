تعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 / 2025 الأولية علمي وأدبي

يبحث الطلاب والطالبات عن تنسيق الثانوية العامة بعد ظهور نتائج الدور الأول في منتصف الأسبوع الماضي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لمختلف التخصصات حيث بلغ 90.48% فأكثر لشعبة علمي علوم، و87.07% فأكثر لشعبة علمي رياضة، و68.29% فأكثر للطلاب في الشعبة الأدبية كما يستعد طلاب الثانوية العامة لتقديم رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس ولمدة خمسة أيام حتى الجمعة 16 أغسطس، وسنقدم لكم في هذا المقال توقعات تنسيق المرحلة الأولى فتابعونا.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في مصر

تشير التوقعات إلى أن تنسيق الثانوية العامة هذا العام سيشهد زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات القبول في كليات الطب بحوالي 11 درجة، أي بزيادة تتجاوز 2% عن العام السابق أما بالنسبة للقطاع الهندسي، فمن المتوقع أن يرتفع بمقدار 15 درجة، أي حوالي 3.8% مقارنة بالسنة الماضية. في المقابل، يبدو أن القطاع الأدبي سيكون الأكثر حظا، نتيجة لقلة عدد الطلاب الذين حققوا مجموعا عاليا حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضا في معدلات القبول بالجامعات بمقدار 9.5 درجات، أي حوالي 2% هذا العام وفقا للمؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة، من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة بسبب زيادة أعداد الطلاب الذين حصلوا على مجموع يتراوح بين 95% و100% حيث ارتفعت النسبة من 0.39% العام الماضي إلى 0.66% هذا العام.

مؤشرات تنسيق الجامعات في مصر 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب المرحلة الأولى يبلغ 113 ألفا و200 طالب يتنافسون على كليات القمة في مختلف التخصصات، وفيما يلي نستعرض لكم مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الجامعات: