“رسمياً” التربية الوطنية المغربية تعلن موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024 \ 2025 والعطلات المدرسية الرسمية

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“رسمياً” التربية الوطنية المغربية تعلن موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024 \ 2025 والعطلات المدرسية الرسمية
"رسمياً" التربية الوطنية المغربية تعلن موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024 2025 والعطلات المدرسية الرسمية

وزارة التربية الوطنية المغربية أعلنت عن موعد موعد الدخول المدرسي في المغرب في كافة المدارس بالمغرب عبر بيان رسمي لها بالإضافة إلى جدول الإجازات والعطلات الرسمية المدرسية للعام 2025، تزايد البحث من قبل عدد كبير من المواطنين في المغرب عن معرفة موعد الدخول المدرسي ومعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد بدء الدراسة بالإضافة إلى جدول العطلات المدرسية الرسمية.

موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024/2025

في بيان رسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية أعلنت عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في كافة مدارس المغرب حيث أوضحت الوزارة أن موعد بدء الدراسة من المقرر أن يكون يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل 2024 لموظفي المراقبة والتفتيش وموظفي هيئة الإدارة التربوية، وكذلك موعد عودة موظفي متصرفي التربية الوطنية يوم 2 من شهر سبتمبر، بينما يعود طلاب الصف الأول والثاني الإبتدائي وطلاب الأول الثانوي إلى الدراسة يوم الأربعاء 4 سبتمبر، بينما يعود طلاب الصف الثالث الابتدائي والرابع الابتدائي وطلاب الثاني والأول الاعدادي للدراسة يوم 5 من شهر سبتمبر.

الإجازات المدرسية 2025 في المغرب

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الإجازات المدرسية الرسمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الإنترنت وجاء جدول العطلات والإجازات المدرسية على النحو التالي:

  • إجازة المولد النبوي الشريف يوم 13 و14 من شهر ربيع الأول الموافق ميلاديا 15 و16 من شهر سبتمبر.
  • إجازة البينية الأولى من يوم 20 من شهر أكتوبر حتى يوم 27 من نفس الشهر.
  • بينما يوم 6 من شهر نوفمبر عطلة المسيرة الخضراء.
  • إجازة عيد الاستقلال يوم 18 من شهر نوفمبر.
  • عطلة البينية الثانية من يوم 8 سبتمبر حتى يوم 15 سبتمبر.
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ahmed masoud

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