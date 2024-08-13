بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.. طريقة تحضير التورلي زي الجاهز من المطاعم

التورلى من الأطباق التقليدية المحببة التي تجتمع فيها نكهات الخضروات المتنوعة في صلصة غنية تضمن تجربة طعام فريدة رغم أن تحضير التورلي قد يبدو معقدا إلا أن هناك خطوات سهلة وبسيطة تجعله متاحا للجميع في المنزل بطعم لا يقل عن جودة المطاعم باستخدام مكونات طازجة وتقنيات بسيطة يمكنك إعداد هذا الطبق الشهي بشكل يجمع بين القوام المثالي والمذاق اللذيذ ليكون إضافة رائعة إلى مائدتك اليومية.

المكونات

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

2 حبة كوسا مقطعة شرائح

2 حبة جزر مقطع شرائح

1 حبة باذنجان مقطع مكعبات

1 حبة فلفل رومي مقطع شرائح

1 حبة بصل مقطع جوانح

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كوب مرق دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير التورلي

تحضير التورلي في المنزل بأسلوب يشبه المطاعم يمكن أن يكون سهلا وبسيطا باتباع هذه الخطوات: