بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.. طريقة تحضير التورلي زي الجاهز من المطاعم

التورلى من الأطباق التقليدية المحببة التي تجتمع فيها نكهات الخضروات المتنوعة في صلصة غنية تضمن تجربة طعام فريدة رغم أن تحضير التورلي قد يبدو معقدا إلا أن هناك خطوات سهلة وبسيطة تجعله متاحا للجميع في المنزل بطعم لا يقل عن جودة المطاعم باستخدام مكونات طازجة وتقنيات بسيطة يمكنك إعداد هذا الطبق الشهي بشكل يجمع بين القوام المثالي والمذاق اللذيذ ليكون إضافة رائعة إلى مائدتك اليومية.
المكونات
- 2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات
- 2 حبة كوسا مقطعة شرائح
- 2 حبة جزر مقطع شرائح
- 1 حبة باذنجان مقطع مكعبات
- 1 حبة فلفل رومي مقطع شرائح
- 1 حبة بصل مقطع جوانح
- 2 فص ثوم مفروم
- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
- 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- نصف كوب مرق دجاج أو لحم
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- بقدونس مفروم للتزيين
طريقة تحضير التورلي
تحضير التورلي في المنزل بأسلوب يشبه المطاعم يمكن أن يكون سهلا وبسيطا باتباع هذه الخطوات:
- سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- في وعاء كبير نضع جميع الخضروات المقطعة (بطاطس، كوسا، جزر، باذنجان، فلفل رومي) والبصل.
- أضف الثوم المفروم وزيت الزيتون والبهارات المشكلة، الملح، والفلفل الأسود، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تغلف الخضروات بالزيت والبهارات.
- ضع الخضروات في صينية فرن وأدخلها إلى الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الخضروات و تتحمر قليلا.
- في مقلاة على نار متوسطة أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم اضف الطماطم المقطعة ونقلبها حتى تذبل.
- أضف صلصة الطماطم ومرق الدجاج أو اللحم واترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى تتكثف الصلصة.
- بعد أن تنضج الخضروات أخرجها من الفرن اضف فوقه صلصة الطماطم.
- أعد الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتشرب الخضروات الصلصة وتكتسب نكهة غنية.
- زين التورلي بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنا بجانب الأرز أو الخبز.