بشرى سارة .. هترجع ساعتك من تاني “موعد بداية التوقيت الشتوي 2024” .. اعرف المعاد بالظبط

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن موعد بداية التوقيت الشتوي 2024 حيث ينتظر الكثير من المواطنين موعد بداية التوقيت الشتوي بأهمية بالغة وقد أعلنت الحكومة المصرية أن التقيت الشتوي يبدأ وفقًا للقانون الذي تم اتخاذه خلال العام الماضي وذلك للكثير من الفوائد والتي منها ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف ، وتعمل الكثير من دول العالم في أوروبا وأمريكا بالتوقيت الصيفي وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية التوقيت الشتوي هذا العام.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2024

يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر 2024 وهو موعد انتهاء التوقيت الصيفي كل عام وذلك وفق القانون الذي وضعه مجلس الوزراء المصري للعمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الاخيرة من شهر أبريل كل عام ويستمر التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر متتالية حتى الجمعة الأخير من شهر أكتوبر ، وقد انتشرت الكثير من الأخبار الغير صحيحة خلال الفترة الأخيرة الماضية حول اقتراب بداية التوقيت الشتوي وهو ما نفته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري خلال الأيام الاخيرة الماضية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرر مجلس الوزراء المصري العمل بالتوقيت الصيفي خلال العام الماضي بعد انقطاع دام 7 سنوات وذلك للاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف وذلك لترشيد استهلاك الطاقة والوقود والكهرباء وذلك في ظل التغيرات المناخية والحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم ، وينتهي التوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2024 ، ويعتبر التوقيت الصيف من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية.